LIVE | Zuid-Afrikaanse virusvariant al in helft EU-landen, Britse variant in bijna alle

CoronavirusDe Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is al in veertien EU-landen aangetroffen, de Braziliaanse in zeven en de Britse al nagenoeg in alle. De nieuwe varianten baren zorgen, omdat ze besmettelijker zijn en mogelijk minder vatbaar voor sommige vaccins die nu worden gemaakt. En de kans is groot dat er nog voor de zomer gebruik kan worden gemaakt van digitale vaccinatiepaspoorten in Europa. Ook premier Rutte heeft in principe geen bezwaar. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.