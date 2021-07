LIVE | Zuid-Korea aast op productiedeal voor mRNA-vaccins, NS laat nachttreinen weer rijden

GGD verweert zich tegen aantijging schrappen Tata Steel in rapport: oorzaken kanker niet bekeken

4 juli Het GGD-rapport over het gestegen aantal kankergevallen in de regio Kennemerland ging niet in op de oorzaken daarvan. Dat is het verweer van de GGD, waarvan de directeur volgens interne documenten opdracht gaf het vervuilende bedrijf Tata Steel uit het rapport te schrappen.