Longartsen willen ban op e-sigaret na ‘fors bloed ophoesten en nieuwe afwijkingen op CT-scans’

Nederlandse longartsen willen geen e-sigaret meer zien , nu het bewijs zich opstapelt dat elektronische roken gevaarlijk is voor de gezondheid. Acht patiënten belandden in Nederland in het ziekenhuis. ,,Patiënten hoesten fors bloed op en we constateerden nieuwe uitgebreide afwijkingen op de CT-scan van de longen.’’

Recent belandde één van de patiënten na het gebruik van een e-sigaret op de intensive care en nu is er weer iemand in zorgelijke toestand. ,,Patiënten hadden ernstige klachten, zoals fors bloed ophoesten of ernstige astmatische klachten,’’ vertelt voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) Leon van den Toorn. ,,Ook constateerden we enkele gevallen van uitgebreide nieuwe afwijkingen op de CT-scans van de longen, mogelijk als een soort ontstekingsreactie op bestanddelen van de e-sigaret. Dat is een aandoening die lijkt op een reactie die we ook wel eens zien bij vuurspuwers.’’

De longarts, zelf werkzaam in het Rotterdamse Erasmus MC, windt er deze keer geen doekjes om: ,,Wij willen dat er geen enkele e-sigaret Nederland meer in komt. Bij een totaalverbod op elektronische sigaretten hangen we de vlag uit.’’ Zijn uitspraken zijn opmerkelijk, want toen hij op 13 september te gast was in het tv-programma Nieuwsuur zei hij nog omzichtig: ,,In het uiterste geval moeten we gaan overwegen of we misschien een halt moeten gaan toeroepen aan de e-sigaret.’’

Wat zijn dan die ‘zorgwekkende ontwikkelingen’ waardoor de longarts nu ineens wél verregaande maatregelen vraagt? ,,Toen was het aantal bij Nederlandse longartsen bekende patiënten met klachten van de e-sigaret nog drie. Dat is opgelopen tot acht. Eén patiënt was er zo ernstig aan toe, dat die recent op de intensive care belandde. Nu ligt er weer iemand slecht. Ook hebben we een vijftal meldingen van e-rokers zelf gehad, die er eerder niet mee naar een longarts waren gegaan. Zij stopten met de e-sigaret, omdat ze er zoveel last van hadden.’’

Wat ook sterk bijdraagt aan het felle tegengeluid van de longartsen zijn de bikkelharde bevindingen op het Europese longartsencongres in Madrid vorige week. ,,Er waren twee grote besprekingen gewijd aan de e-sigaret, waarin de bewijslast helder op een rijtje is gezet. Daar is uitgekomen dat wij onder geen enkele omstandigheid de e-sigaret kunnen aanraden. De vaak gehoorde opmerking dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk zou zijn is op geen enkel wetenschappelijk bewijs gebaseerd. Het lijkt erop dat slechts een enkeling erin slaagt om door het gebruik van de e-sigaret uiteindelijk te stoppen met roken.’’

Van den Toorn maakt zich ook zorgen over ‘de stijgende populariteit van de e-sigaret onder jongeren’. In 2017 hebben méér scholieren van 12 tot en met 16 jaar weleens een elektronische sigaret of shisha pen gebruikt (28 procent) dan een gewone sigaret (17 procent). Onder de 16-jarigen heeft 36 procent ervaring met de e-sigaret. ,,Er zit nog steeds nicotine in en dat is het verslavende deel van de e-sigaret. We zijn bang dat jongeren daarna juist beginnen met roken. In het streven naar een rookvrije generatie moeten we één lijn trekken. Dat betekent een ‘nee’ tegen zowel de sigaret als de e-sigaret. De gewone sigaret leek ook heel lang heel leuk, maar bleek dertig jaar later toch kanker te kunnen veroorzaken.’’

3 procent van de Nederlanders gebruikt wel eens een e-sigaret Een e-sigaret, ook wel de ‘vaper’ genoemd, bestaat uit meerdere delen: een batterij, mondstuk en reservoir waar vloeistof in moet. In deze vloeistof zit een smaakstof en nicotine. Ongeveer 3 procent van de Nederlanders gebruikt weleens zo’n e-sigaret. Verkopers van de elektronische sigaretten stellen dat dampen veel minder schadelijk is dan ‘gewoon’ roken. De verkopers baseren zich op informatie van de Engelse overheidsorganisatie Public Health England. Maar inmiddels zijn er allerlei wetenschappelijke onderzoeken die erop wijzen dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn. Van den Toorn: ,,Er is een heel bijzondere berekening gemaakt op basis waarvan die wetenschappers zeggen dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk zou zijn. Dat getal is op zijn zachtst gezegd niet wetenschappelijk onderbouwd en moet iedereen uit zijn hoofd zetten. De e-sigaret is potentieel een zeer schadelijk ding.’’