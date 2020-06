Longfonds: Gezondheid thuiszittende coronapatiënten schrikbarend slecht

De gezondheid van veel coronapatiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen, is na maanden nog ‘schrikbarend slecht’. Dat zegt Longfonds-directeur Michael Rutgers. Veel thuispatiënten hebben zelfs problemen met lopen.

Vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn, spierpijn: bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus heeft een deel van de coronapatiënten die thuis uitziekten nog steeds ernstige klachten. Dat blijkt uit een peiling van het Longfonds, behandel- en kenniscentrum CIRO en de Universiteit Maastricht onder ruim 1600 mensen met klachten na corona. Liefst 95 procent van de geënquêteerden geeft aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Longfonds-voorman Michael Rutgers. ,,We zijn hier echt van geschrokken. Meer dan zes op de tien heeft zelfs problemen met lopen.’’

Van de mensen die meewerkten aan het onderzoek, heeft 91 procent nooit in het ziekenhuis gelegen vanwege corona, bij 43 procent is geen diagnose gesteld door een arts. ,,Het is voor het eerst dat deze grote patiëntengroep in beeld wordt gebracht. Deze mensen moeten echt gezien, gehoord en geholpen worden’’, zegt Rutgers. ,,We moeten voorkomen dat deze onzichtbare groep patiënten na corona tussen wal en schip valt.’’

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek is 53 jaar. Veruit de grootste groep (85 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was; nu ervaart nog 6 procent dat zo. Bijna de helft geeft aan na corona niet meer te hebben kunnen sporten. ,,De gezondheid van coronapatiënten die thuis corona hebben doorgemaakt is schrikbarend slecht’’, verklaart de Longfonds-directeur. ,,Tot nu toe lag de focus – terecht – op de mensen die in het ziekenhuis of zelfs op de ic zijn beland. Maar we mogen deze groep thuiszittende coronapatiënten niet vergeten.’’

Patiënten met longklachten na corona kunnen terecht op een onlineplatform ‘Coronalongplein’ van het Longfonds en de Long Alliantie Nederland (LAN). Ook is er inmiddels een 12.000 leden tellende Facebookgroep Corona ervaringen en langdurige klachten. Rutgers: ,,Dat duizenden tot tienduizenden mensen nu nog klachten hebben is zeker; de vraag is of dat ook op de lange termijn zo blijft.’’

Dierenarts Marcel de Kruijff is een van die patiënten. ,,Het RIVM zegt dat je de wijde wereld weer in kunt als je 24 uur klachtenvrij bent, maar zo werkt het niet. Iedereen zal wel denken: die vent moet even een schop onder zijn hol krijgen en dan gaat het wel weer. Maar het gaat echt niet.’’

Top 10 meest genoemde klachten, bijna drie maanden na de eerste symptomen Vermoeidheid (87,8%)

Kortademigheid of benauwdheid (74,2%)

Druk op de borst (45,4%)

Hoofdpijn (39,8%)

Spierpijn (36,2%)

Pijn tussen schouderbladen (35,2%)

Hartkloppingen (32,7%)

Verhoogde hartslag in rust (30,1%)

Duizeligheid (28,6%)

Hoesten (28,3%)



Bron: Enquête Longfonds, behandel- en kenniscentrum CIRO en Universiteit Maastricht