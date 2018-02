Losgebroken koe Hermien na weken eindelijk gevangen

Overdag hield het dier zich al weken schuil in de bossen nabij Letteke, maar zodra het donker werd dook zij op in de schuur met jongvee van een veehouder in de buurt, op zoek naar voedsel. Zo ook vanavond. Daar zat een team van mensen, onder leiding van dierenarts Peter Klaver en met dierenarts-jager Dick Blaauboer, te wachten op het moment dat ze haar snuit zou laten zien. Hermien kwam echter niet naar de stal en de dierenartsen gingen op pad om haar te zoeken. Ze werd gezien aan de rand van het bos. In tegenstelling tot andere keren rende ze nu niet weg maar bleef ze langere tijd staan.

Met een gericht schot uit een verdovingsgeweer van Blaauboer werd ze rond 20.00 uur in één keer geraakt om daarna na enkele minuten in elkaar te zakken. Het rund werd met matten een veewagen ingesleept en afgevoerd. ,,Ik ben erg blij dat Hermien is gevangen. Het kon niet langer meer zo, want sinds maandag liep ze ook op de weg. Het werd te gevaarlijk", reageerde eigenaar Herman Jansen. Ook had ze omheiningen in de buurt kapotgemaakt.