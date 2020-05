Loslopende runderen hinderen politieonderzoek na vondst dode

De oudere dieren toonden zich geïrriteerd over de aanwezigheid van agenten omdat er jonge kalveren bij liepen. Twee stieren bemoeiden zich met de lunch die voor de agenten was gebracht: zij wilden het vers aangevoerde voedsel bewaken. Later gingen de kalfjes ook nog liggen aan de voet van de heuvel waar het stoffelijk overschot was gevonden.

Rond de middag was melding gemaakt van de vondst van het stoffelijk overschot in het bos- en heidegebied. Daarop startte de recherche ter plaatse een forensisch onderzoek. Uiteindelijk gingen de runderen toch wat verder weg staan en kon de politie bij het lichaam. Het is voor onderzoek meegenomen. Het is nog niet duidelijk hoe de gevonden persoon is overleden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen die wijzen op een misdrijf, zo meldde de politie zondag aan het eind van de middag.