Lucas (24) weigerde voor heftruckincident groep toegang tot jeugdhonk op Urk: ‘Vraag of hij ooit weer kan lopen’

UPDATE Bekende broers Azimi opgepakt voor mogelijke hypotheek­frau­de, politie zoekt in hotel naar bewijs

9 maart De politie heeft vanochtend een inval gedaan in een kantoor bij hotel De Elderschans in Aardenburg, provincie Zeeland. Er zijn twee arrestaties verricht. Het gaat om de eigenaren van de panden, de broers Salar en Sasan Azimi. De mannen zitten vast op verdenking van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.