Lucas is één van de opgepakte XR-actievoerders: ‘Ik werd geboeid onder toeziend oog van buren’

Lucas Winnips (47) is één van de gearresteerde actievoerders van Extinction Rebellion. Hij werd vorige week geboeid afgevoerd door de politie nadat hij zijn zoon op school had afgezet. ,,Ongekend.’’

Donderdagochtend stond de politie bij zeven actievoerders voor de deur. Zes zijn er opgepakt en zitten vooralsnog vast. Een zevende was niet thuis. Volgens het Openbaar Ministerie maken de activisten zich schuldig aan opruiing omdat ze via social media opriepen om zaterdag de A12 te blokkeren. Het OM liet eerder weten dat het blokkeren van de A12 een illegale actie is en leidt tot gevaarlijke situaties.

Precies een week eerder werd ook Lucas Winnips gearresteerd. Hij is één van de woordvoerders van Extinction Rebellion (XR) en had op social media opgeroepen naar de A12 te komen. Toen hij het nieuws donderdagochtend hoorde, dacht hij terug aan zijn eigen arrestatie een week eerder. ,,Ik had net mijn jongste zoon op de bakfiets naar school gebracht. Op de heenweg zag ik een man naar mij kijken. Toen dacht ik één moment: wat is dit? Daarna kwam diezelfde man naast mij fietsen en zei: ‘Stoppen, politie. Je bent aangehouden.’ Op hetzelfde moment stopte er een auto achter ons met erin agenten in burger. Onder toeziend oog van buren en kinderen werden mijn handen op mijn rug geboeid en werd ik vervolgens in de auto gezet.”

29ste aanhouding

De woordvoerder van Extinction Rebellion (XR) is het niet eens met hoe de politie dit aanpakt. ,,Als ze mij willen spreken, kom ik. Want ik sta voor wat ik zeg en loop er zeker niet van weg. Ik vind dit volstrekt disproportioneel.” Naar eigen zeggen is hij eraan gewend om opgepakt te worden, vorige week was de 29ste keer. Maar normaliter is dat tijdens demonstraties, niet in zijn privéomgeving. ,,Dat vind ik niet kunnen. Zeker voor mijn gezin was het naar.”

Winnips had net als de andere arrestanten op social media opgeroepen om zaterdag de A12 te bezetten en hun stem geweldloos te laten horen. Waarom hij eerder is opgepakt, is niet bekend.

Het doel van de blokkade op de A12 is een einde maken aan de ‘jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies'. De actievoerder heeft naar aanleiding van vorige week een gebiedsverbod gekregen voor het deel van de A12 waar de blokkade zaterdag gaat plaatsvinden. Hij wil echter dat dat verbod van tafel gaat en spant een kort geding aan, dat vrijdag dient bij de rechtbank in Den Haag.

Steun

Na de aanhouding heeft Winnips veel steun gekregen, vertelt hij. Buren kwamen langs en kaarten en chocoladerepen werden bezorgd. Ook sprak de mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties zich uit over de arrestatie in Castricum. Die twitterde ‘geschokt te zijn dat Nederland een klimaatactivist zou arresteren op basis van ernstige beschuldigingen, enkel en alleen voor het organiseren van een protestactie’.

