Lucht vanaf de Noordpool bereikt Nederland: gure dagen op komst

Koude poollucht neemt vanaf morgenochtend bezit van ons land. De winterse buien dienen zich al vroeg aan op tweede paasdag. ,,Tussendoor breekt de zon even fel door en wordt het nog een graad of 6, maar in een bui is het echt een stuk kouder", weet Snoek.

Sneeuwdek

Dinsdag gaan de winterse buien vrolijk door. De atmosfeer is dan zo koud dat de kans op regen erg klein is. Er valt vooral hagel, korrelsneeuw of sneeuw. Midden op de dag is het 5 of 6 graden. ,,Eventuele sneeuw zal dan snel wegsmelten in de toch wel sterke aprilzon. Als in de avond een venijnige buienstoring, die bij de Noorse kust tot ontwikkeling is gekomen, het noorden van het land aandoet, neemt de kans op de vorming van een sneeuwdek opnieuw sterk toe", legt Snoek uit.



Terwijl het op de stranden een graad of 4 is met hagel en natte sneeuw, kan het in het oosten van Drenthe en Twente sneeuwen bij nul graden. Bij voldoende intensiteit kan de sneeuw dan makkelijk blijven liggen. Snoek: ,,Wie weet is het woensdagochtend in een deel van het land wel wit!”