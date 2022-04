Luchtmacht nog helemaal niet klaar voor bommen gooien met ‘drones’

Bommen hangen onder drones lag lang politiek uiterst gevoelig. Nog maar acht jaar geleden moest toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert kamerleden gerust stellen toen er werd gediscussieerd over een mogelijke aanschaf. Een meerderheid had toen nog grote bezwaren. Want was het wel ethisch verantwoord om met toestellen die vanuit Leeuwarden worden bestuurd, bommen te gooien in een conflict ver weg.