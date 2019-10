Luister hier de dagelijkse podcast van Luuk Ikink en Simone Wijnands

Nederland­se juf 'slaat kinderen met stokken en laat ze van vloer eten', ouders woest

7:41 Een lerares van groep 3 van basisschool De Voorzaan in Zaandam is voorlopig op non-actief gezet na klachten van bezorgde ouders over lijfstraffen in de klas. Volgens de ouders worden kinderen gekleineerd en geslagen met een stok en moesten ze hun lunch van de vloer opeten. ,,We zijn echt geschrokken van deze klachten”, zei Brigit Schumacher van onderwijsorganisatie Zaan Primair tegen NH Nieuws.