Lynx dichterbij dan ooit: hoe veilig is het bos?

Update Dode butskop aange­spoeld bij Terneuzen, zorgen om kalf

16:03 Een van de twee butskoppen die de afgelopen dagen werden gezien in de Westerschelde is aangespoeld in Terneuzen. Het dier is overleden. Het gaat om de moeder, het kalf zwemt nog rond. Het dier, dat zo'n zes meter lang is, lijkt te zijn aangevaren en heeft een grote wond op de zijkant van het lijf.