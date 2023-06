Lynx ontsnapt uit Kasteelpark in Born

Dode bij steekpar­tij in Haagse Albert Heijn: ‘Medewer­kers kwamen gillend naar buiten’

Bij een steekpartij in de Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag is dinsdagochtend een persoon overleden. De supermarkt is door de politie afgeschermd met zwarte hekken. ,,Ik begreep dat het slachtoffer in de winkel werkt. Dit is héél erg schrikken.’’