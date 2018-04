Maaikel (27) zat klem tussen twee vrachtwagens: 'Het is een wonder dat ik nog leef'

Als de brandweer begint de twee collega’s los te knippen uit het wrak, wordt Maaikel alvast onder narcose gebracht. Bewegende metalen onderdelen zouden mogelijk veel pijn kunnen doen aan zijn benen.



Maaikel wordt weer wakker in de ambulance richting het ziekenhuis. Daar aangekomen blijkt dat zijn heup uit de kom is. Zijn linker enkel doet pijn, er zit vocht in zijn rechterknie en zijn schouder is beurs. Toch is hij blij dat het niet erger is afgelopen.



De komende twee weken mag hij in ieder geval niet lopen. Daarna moeten verdere onderzoeken in het ziekenhuis uitwijzen hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Werken zit er de komende tijd in ieder geval niet meer in. Daar baalt Maaikel flink van. ,,Ik was nog maar net begonnen bij het transportbedrijf.”