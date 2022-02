Maandag minder treinen vanwege personeelstekort bij NS en ProRail

Ellenlange wachttij­den in de transzorg: ‘Dit systeem en de gevolgen ervan zijn onmense­lijk’

De genderpoli in Amsterdam UMC is in omvang verzesvoudigd, maar het aantal aanmeldingen groeit sneller dan de zorgverleners kunnen bijbenen. Inmiddels is de wachttijd opgelopen tot tweeënhalf jaar. Een groep demonstranten is het zat en gaat zondag protesteren.

3 februari