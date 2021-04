Maanden na coronabesmetting nog ernstige klachten: ‘Ik voel me een oude mobiele telefoon’

Alsof een olifant op je borst gaat zitten. Uitgeput terugkomen van een ommetje. Een wattenhoofd. Niet op woorden kunnen komen. Een schilferende huid. Maanden, soms zelfs wel een jaar na een besmetting met het coronavirus kampen mensen met de meest uiteenlopende klachten, waarvan vermoeidheid met stip op één staat.



Viroloog Menno de Jong van Amsterdam UMC, die onderzoek doet naar deze langdurige klachten – de zogeheten long covid – kan er uit eigen ervaring over meepraten. Tien weken geleden werd hij ziek, en hij is nog niet de oude. ,,Ik voel me een oude mobiele telefoon; het duurt te lang voor ik ben opgeladen, en ik loop te snel weer leeg.”



Hij was al nieuwsgierig naar de langdurige klachten en de dreun die covid hem heeft gegeven prikkelt de interesse nog meer.



Allereerst is het volgens De Jong goed om eerst overeenstemming te hebben over wat long ­covid eigenlijk is. Voor z’n onderzoek wordt de internationaal meest gangbare, maar arbitraire definitie aangehouden: pas als na drie maanden nog klachten bestaan, kun je spreken van langdurige covid.