Maarten (12) dácht een stuk pijp uit de tuin te halen, maar vond meerdere lichaamsresten

Rode Kruis sluit service­punt Ter Apel tijdelijk om veiligheid

Het Rode Kruis heeft het humanitair servicepunt voor de ingang van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel tijdelijk gesloten, zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTV Noord. Reden is de onrust van afgelopen weekend bij de hekken van het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis gaat bepalen of het nog veilig is om medewerkers bij Ter Apel te laten staan.

15 augustus