Maarten van der Weijden:‘Ik droomde dat ik zwom’

Opnieuw weerrecord aan diggelen: 52ste zomerse dag van het jaar

18:13 Het kwik is vandaag in de Bilt opgelopen tot boven de 25 graden. Daarmee is de 52ste zomerse dag van het jaar een feit. Sinds het begin van de metingen in 1901 telde een jaar nog nooit zoveel zomerse dagen.