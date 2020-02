Maartje (33) zat vannacht 6 uur lang op 160 meter hoogte vast in Euromast: 'Dit was echt linke boel’

Het klinkt als een nachtmerrie voor mensen met hoogtevrees: door een storing zaten zo’n 25 mensen afgelopen nacht zes uur lang vast in de ronddraaiende glazen lift van de Euromast. Door een storing kon de lift niet meer omhoog of omlaag. Pas rond 4.30 uur konden monteurs de lift naar beneden krijgen. ,,Leuk, die skyline van Rotterdam, maar op een gegeven moment heb je dat wel gezien hoor!”

De lift van de Euroscoop, een roterende glazen lift die bezoekers naar een hoogte van 185 meter brengt, begon rond tien uur te haperen. ,,We waren met collega’s van school uit eten in de Euromast en wilden vlak voor het dessert nog een ritje maken in de Euroscoop. Even van het uitzicht genieten. Nou, dat liep dus helemaal anders”, zegt Maartje van Daalen, met de slaap nog in haar ogen, tegen deze nieuwssite.

Geen eten of drinken

De lift viel op een hoogte van zo’n 160 meter helemaal uit, waarna door personeel zonder succes geprobeerd werd om het mankement te repareren. ,,Er moest een monteur uit Vlaardingen komen, maar die kreeg het niet voor elkaar. Daarna liet hij zijn baas komen, die eveneens voor een raadsel stond. Na een paar uur hebben ze een monteur naar boven laten klimmen die de lift handmatig liet zakken. Dat leek echt een eeuwigheid te duren.”

Quote Sommigen hadden zelfs hun telefoons niet meegenomen. Want ja, wie houdt er nou rekening mee dat je zomaar eens zes uur opgesloten kunt zitten? Maartje van Daalen

Onder de bezoekers heerste geen grote paniek, maar de zorgen begonnen wel toe te nemen. ,,Zeker toen de elektriciteit uitviel en het boven pikkedonker werd. Dat was echt niet grappig. We hadden het sowieso al stervenskoud en hadden geen eten of drinken bij ons. De meeste leerkrachten hadden hun tassen in het restaurant laten liggen. Sommigen hadden zelfs hun telefoons niet meegenomen. Want ja, wie houdt er nou rekening mee dat je zomaar eens zes uur opgesloten kunt zitten?”

Een avontuur

De ruim 25 opgesloten bezoekers van de Euromast raakten niet gewond. Volgens Van Daalen had het veel erger kunnen aflopen. ,,Er had grote paniek uit kunnen breken. Wat nou als er iemand was flauwgevallen of als iemand zijn medicijnen nodig had? Dan kun je gewoon helemaal niets. Dat was wel beangstigend. Gelukkig is het allemaal goed aflopen. Een avontuur was het, maar wel eentje met een zure namaak.”

Lessen geschrapt

Door de haperende lift zijn vandaag meerdere lessen geschrapt op basisschool Het Spectrum in Rotterdam-Nesselande. De reden: 15 leerkrachten van de school zaten vannacht vast in de lift. ,,Daarom hebben we een mail rondgestuurd met de vraag of de ouders hun kinderen in deze klassen vandaag thuis willen houden’’, zegt een receptioniste van de school. Het gaat om meerdere klassen van de leerjaren 1, 2, 5, 6 en 7.

‘U begrijpt dat dit grote impact heeft op de betrokken collega’s, die het verder qua gezondheid goed maken’, schrijft de adjunct-directeur aan de ouders. De kinderen die toch naar school komen, zullen door andere leerkrachten worden opgevangen.

Volledig scherm De panoramalift zat halverwege urenlang vast. © MediaTV ,,De leerkrachten hadden een uitje op de Euromast om te vieren dat we het predicaat Excellente School hebben gekregen’’, vertelt zij. ,,Dat we de school naar grote hoogtes hebben gebrachten, wilden we ook vieren op grote hoogte. Na een paar uur in die lift was de lol er helaas wel van af. Gelukkig kunnen onze leerkrachten nu bijslapen en bijkomen van de schrik.’’