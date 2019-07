Maartje kreeg als eerste in ons land een dubbele handtransplantatie

VIDEO Lichaam gevonden na zoektocht in water bij Moerdijk­brug

9:41 In het water nabij de Moerdijkbrug (A16) is het lichaam van een dode man aangetroffen. Nadat vissers een auto in het water zagen liggen, rukten de hulpdiensten met veel materieel uit. Boten, een traumahelikopter en meerdere duikers van de brandweer en de Veiligheidsregio werden opgeroepen.