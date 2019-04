Maassilo-dreiger wordt niet vervolgd, was zelf op ‘terroristenjacht’

UPDATEDe 24-jarige Jimmy F. uit Zevenbergen wordt niet vervolgd voor het dreigen met een terroristisch misdrijf in de Rotterdamse concertzaal Maassilo in 2017. Hij wilde geen terroristische aanslag plegen, maar probeerde juist terroristen op te sporen. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekend gemaakt.

In augustus 2017 ontstond grote consternatie rond een concert van de band Allah-las in de Maassilo. De Rotterdamse politie kreeg een tip over een aanstaande terroristische aanslag en lastte het concert af. Alle bezoekers moesten vertrekken. De spanning werd verhoogd toen in de buurt van de zaal ook nog eens een Spaans busje met gasflessen in de achterbak werd aangetroffen.

Later die nacht werd in zijn huis in Zevenbergen Jimmy F. opgepakt. Hij werd ervan verdacht achter de dreiging te zitten.

Deze krant meldde vrij snel na de aanhouding al dat F. geen terrorist was, maar online juist naar terroristen speurde. Daarbij deed hij zich soms voor als een jihadist om zo in contact te komen met andere jihadisten. In een van die chatgesprekken zou hij over een eventuele aanslag in Rotterdam hebben gesproken. Volgens eigen zeggen deed hij dat om zijn gesprekspartner uit de tent te lokken. Die andere persoon was echter ook geen echte terrorist. ,,We gaan ervan uit dat het een zelfde type als de Nederlandse jongen was”, zegt justitie nu. Het gaat mogelijk zelfs om een undercoveragent van de Spaanse politie. Het was immers de Spaanse politie die Rotterdam in seinde. ,,Voor zover wij weten was het geen Spaanse undercoveragent, maar dat hebben we niet verder onderzocht", aldus een woordvoerder van het OM.

Het Spaanse busje bleek niets met de zaak te maken te hebben. Het ging om een dronken, Spaanse bouwvakker die in zijn wagen in slaap was gevallen, de gasflessen had hij nodig voor zijn werk.

Geheime dienst

De inlichtingendienst AIVD speelt een bijzondere rol in het verhaal. F. vertelde volgens vrienden van hem dat hij al voor zijn arrestatie gewaarschuwd was door de inlichtingendienst, die zou hem verteld hebben dat zijn naam was komen boven drijven in het opsporingssysteem en dat hij snel zelf de politie moest bellen om te zeggen dat hij niets met de dreiging te maken had. F. werkte volgens eigen zeggen samen met de AIVD. Justitie wil niet zeggen of er onderzoek is gedaan naar de rol van de AIVD in de zaak. Daarmee blijft de vraag boven de markt hangen of die die dienst op de bewuste avond alle consternatie met een paar telefoontjes had kunnen voorkomen.

F. werd na ruim twee weken in de cel weer op vrije voeten gesteld. Vanochtend is hem verteld dat hij niet vervolgd wordt. ,,We hebben hem er in wel een persoonlijk gesprek op gewezen dat het niet verstandig was wat hij heeft gedaan", aldus een woordvoerder van het OM. Eerder speelde justitie nog wel met het idee om de Zevenbergenaar wel te vervolgen voor opruiing, maar ook dat gebeurt niet.

‘Akelig lang geduurd’

De advocaat van F., Karianne Bal, stelt blij te zijn met de beslissing om niet te vervolgen. ,,Maar het heeft wel akelig lang geduurd. Ik snap dat de politie in eerste instantie het zekere voor het onzekere wil nemen, maar na drie dagen al wel duidelijk was hoe de vork in de steel zat. Mijn cliënt kende überhaupt de Maassilo en Allah-Las helemaal niet.”

Volgens Bal wist de AIVD wel degelijk waar F. mee bezig was. ,,Hij heeft meerdere keren contact met hen gehad en ook over zijn contact met de persoon waar het in deze zaak omgaat. Maar blijkbaar heeft de ene overheidsinstantie gezegd ‘ga je gang’ en heeft een andere overheidsinstantie besloten dat het nodig was hem te arresteren.”

De arrestatie en het onderzoek heeft F. veel gekost. ,,Zijn leven is op zijn kop gezet. Hij moest weg van zijn opleiding. Zijn baan is weg, zijn vriendin is weg.” De Zevenbergenaar wil zelf nog niet reageren op de zaak.