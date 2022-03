Mahmoud was in zijn familie-eer aangetast door een sexy foto en dus moest zijn zusje (16) dood

recordjaar Zonnigste maart ooit, maar ook de droogste

Maart 2022 gaat de boeken in als de zonnigste maart ooit. Nog nooit scheen de zon zo vaak in deze maand, sinds de start van de landelijke metingen in 1909. Met nog een volle week te gaan, kan het aantal zonuren zelfs uitkomen op 248. Dat is fors meer dan het huidige record (208,4) uit 2014, zegt Weerplaza.

16:30