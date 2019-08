Malariapil nam bezit van Jacqueline (46): 'Ik dacht dat er spinnen uit mijn lijf kwamen’

Marco Kroon zou Wil­lems-Or­de nu weigeren: ‘Het heeft me veel ellende opgeleverd’

11:38 Militair Marco Kroon vindt dat de Willems-Orde, die hij in 2008 kreeg voor heldhaftig optreden in Afghanistan, hem veel ellende heeft opgeleverd. Als de onderscheiding hem nu zou worden aangeboden zou hij weigeren, zo zegt hij in het tv-programma EenVandaag.