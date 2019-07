Malek F. stak bewust mensen neer, maar kreeg geen celstraf: hoe kan dat?

BV de Liefde Josien werd gedumpt op Valentijns­dag en vond haar nieuwe liefde met mantra’s

14:03 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Dertig jaar geleden zaten Josien (44) en Arnon (44) bij elkaar in de klas. Eén jaar geleden zocht hij via Facebook weer contact met haar.