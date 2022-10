Mallorca-verdachten, dag 6: veel drinken, boete voor wangedrag en ‘geen spijt’ bij Lukas O.

Enkelen van de negen verdachten van het geweld op Mallorca in juli vorig jaar verbaasden de rechters in Lelystad vandaag met hun gedrag ná het drama: drankgebruik, een boete voor wangedrag en de grootste moeite om te laten blijken dat ze af en toe aan de slachtoffers denken.

Vandaag was dag 6 van het proces over het geweld op de boulevard El Arenal op Mallorca, waarbij meerdere mensen gewond raakten en Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen overleed. Vandaag werden de persoonlijke omstandigheden van vijf verdachten besproken, die van verschillende vormen van geweld worden verdacht, maar niet van de dood van Carlo. De verdachten van de dood van Carlo waren gisteren aan de beurt.

Drie verdachten worstelden zich vanmorgen door de bespreking heen en verbaasden de rechters regelmatig. Lukas O. (19) blijkt ook verdachte te zijn in een onderzoek naar cybercrime, zo onthulde Nu.nl vanmorgen. Hij wordt ervan verdacht gekraakte Zalando- en Bol-accounts door te verkopen. Lukas wilde er niets over zeggen tijdens de zitting. De zaak is nog in onderzoek bij een ander Openbaar Ministerie.

Hij hakkelde zich door de vele vragen van de rechters. Volgens het psychologisch rapport over hem is hij niet emotioneel en toont hij weinig empathie. ,,Dat hoor ik al m’n hele leven: dat mensen vragen waarom ik lach bij iets serieus.”

‘Aardige mevrouw, maar ze begreep me niet’

Volgens Lukas wordt hij vooral verkeerd geïnterpreteerd. De reclassering trekt al niet veel betere conclusies over hem: spijt heeft hij niet en de dood van Carlo speelt geen rol meer in zijn leven. Lukas probeert dat tegen te spreken: ,,Maar ik vind het lastig om over te praten, zeker met iemand met wie ik geen band mee heb.” Lukas wordt niet verdacht van de dood van Carlo, maar de rechters vroegen ook de verdachten van vandaag er soms wel naar.

,,Aardige mevrouw hoor, maar ze heeft me helemaal niet begrepen”, zei Lukas ook nog over de gesprekken die hij voerde met deskundigen. Met de reclassering ‘heeft hij sowieso niet veel’ want die hadden hem gezegd - toen hij nog in hechtenis zat - dat hij echt niet vrij zou komen. En hij kwam wel vrij. ,,Dus...”

De rechters bleven hem vragen hoe de deskundigen het dan wél moeten zien. ,,Die hebben tenslotte veel ervaring...” Lukas kwam er niet echt uit. Ja, hij denkt heus wel eens aan de slachtoffers, maar dat laat hij nou eenmaal niet zo zien.

Lukas (verdacht van poging doodslag en openlijk geweld) is vooral bezig met de gevolgen voor hemzelf, concluderen de deskundigen. Hij is ook ‘gewoon’ weer op vakantie gegaan, met twee andere jongens uit de ‘Mallorca-groep’ (die uit veertien man bestond, negen daarvan zijn nu verdachten). Met pijn en moeite wist de rechter uit hem te trekken dat dit een heel andere vakantie was dan ‘de zuipvakantie’ op Mallorca.

Boete van 250 euro voor ‘straatschenderij’

Bij Stan F. (verdacht van openlijk geweld) bleek dat hij ook geen vlekkeloze tijd heeft gehad na de aanhouding voor de Mallorca-zaak en voor dit proces. Bij Stan (19) bleek dat hij in de zomer nog een forse boete van 250 euro heeft gekregen voor wangedrag op straat. Ook daar was - tot groot onbegrip van de rechters - weer alcohol in het spel.

,,Dat was dom”, zegt Stan. ,,Maar er is niemand gewond geraakt of zo en niks vernield.” Stan kreeg de boete voor ‘straatschenderij’, baldadigheid op straat. Ook Stan ging afgelopen zomer weer op vakantie. Met twee ’Mallorca-gangers'. ,,Ik ken de jongens goed, ik weet dat zij niks geks doen.” De reclassering heeft verder weinig problemen met Stan. ‘Een normale jongen die het goed doet'.

Skiles? Wordt daar niet veel gedronken?

Lars van den H. (verdacht van poging doodslag en openlijk geweld) worstelde zich eveneens hakkelend over zichzelf door het vragenvuur heen. Lars (20) blijkt nog steeds erg veel te drinken. Zoveel dat het tot veel vragen leidt bij de rechters. Mede door drank ging het tenslotte helemaal mis op Mallorca. Hij blijkt skiles te geven in Oostenrijk. De rechter vraagt hem ernaar: ,,In skioorden wordt veel gedronken, is dit niet de kat op het spek binden?’ Volgens Lars is het allemaal al wat minder geworden, maar hij is wel geschrokken toen hij in de rapporten over hem werd geconfronteerd met het vele alcoholgebruik.

Ook Kaan B. (19 jaar, verdacht van poging doodslag en openlijk geweld) kwam vanmorgen aan de beurt. De reclassering ziet weinig problemen bij hem: stabiele thuissituatie, geen problemen met agressie of psychische problemen. Drankgebruik is wel een aandachtspunt: Kaan wil best meewerken aan een training over alcohol en geweld. ,,Ik wil er alles aan doen om hieraan te werken.”

Kaan heeft nachtmerrie over de hele zaak gehad. Herbelevingen. Begreep hij ook de impact voor de nabestaanden? Absoluut, zegt Kaan. ,,Ik schaamde met voor het feit dat ik het zwaar had.” Ook Kaan wordt niet verdacht voor de dood van Carlo, maar de rechters vroegen toch ook naar zijn gevoelens daarover.

Tot slot kwam aan het eind van de ochtend Martijn T. (verdacht van openlijk geweld) aan de beurt, die vorige week één dag werd vastgezet wegens meineed. Dat heeft impact gehad. ,,Terwijl ik geen geweld heb gebruikt. Ik wilde de-escaleren. Ik begrijp eigenlijk niet waarom ik verdachte ben.”

Donderdag gaat de zaak verder en komen de ouders en de vriendin van Carlo Heuvelman aan het woord. Maandag 17 oktober worden de strafeisen verwacht. De uitspraak in alle zaken wordt 11 november verwacht.

Nacht vol geweld

De Mallorca-zaak draait om een uitgaansnacht vol geweld tussen groepen dronken Nederlanders op de boulevard van El Arenal op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Ruzies die begonnen in cafés en buiten verder escaleerden. De 27-jarige Carlo Heuvelman werd daarbij in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar zo ernstig mishandeld dat hij vier dagen later in het ziekenhuis overleed. Heuvelman lag al bewusteloos op de grond toen hij nog meerdere keren tegen zijn hoofd zou zijn geschopt.