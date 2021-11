Man (18) uitgescholden voor ‘kankerhomo’ en zwaar mishandeld in Amsterdam

vader doet verhaal Hele land staat achter stoere Frédérique, 14-jarige jongen opgepakt voor brute mishande­ling

Geen lange gevangenisstraf en al helemaal geen heksenjacht. De 14-jarige Frédérique uit Amstelveen, die gisteren ernstig werd mishandeld toen ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of meisje is, is absoluut niet bezig met wraak of vergelding voor haar belagers. ,,Het enige wat ze wil, is dat dit verhaal voor een stukje bewustwording zorgt. Voor die jongens, voor de hele wereld”, vertelt haar vader Paul Brink. Een 14-jarige jongen is vanavond opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brute mishandeling.

