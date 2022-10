Man (19) meldt zich bij politie na aanrijding waarbij Naoufel (6) zwaargewond raakte

met videoBij de politie in Den Haag heeft zich een 19-jarige man gemeld die mogelijk eerder deze week de 6-jarige Naoufel aanreed op een zebrapad. Dat laat de politie vrijdagmiddag weten. De jongen raakte zwaargewond en vecht nog steeds in het ziekenhuis voor zijn leven. De politie zou nu onderzoeken of de man daadwerkelijk de dader is. Hij is aangehouden.

De familie van Naoufel kreeg deze middag een telefoontje van de politie, dat zich iemand op het bureau in Laak had gemeld die verklaarde dat hij Naoufel maandagavond heeft aangereden. Neef Tarik el Yahiaoui houdt nog wel een slag om de arm. Hij weet namelijk nog niet zeker of dit ook de echte dader is. Het kan volgens hem ook zijn dat het om de eigenaar van de auto gaat en niet de bestuurder.

De politie zou een voertuig hebben gevonden in de Uitenhagestraat, dichtbij de locatie van het ongeluk, dat mogelijk betrokken is geweest bij de aanrijding. De politie is nu bezig met een sporenonderzoek. Op het voertuig zou een nieuwe voorbumper en motorkap zijn gemonteerd. Alleen de rechterkoplamp, die beschadigd is, zit er nu nog op.

Volledig scherm Naoufel. © Privéfoto Familieleden van het aangereden kind zijn de afgelopen dagen zelf ook op onderzoek uitgegaan om de politie te helpen bij het opsporen van de doorgereden automobilist. Er zijn beelden in de omgeving verzameld en er circuleerde zelfs al een naam rond van de mogelijke verdachte. Of de man die zich nu heeft gemeld dezelfde persoon is, weet Tarik nog niet.



Het incident op de Loosduinseweg zorgde de afgelopen week voor veel emotionele en boze reacties in Den Haag. De bestuurder reed niet alleen door rood licht, maar ook met hoge snelheid. Na de klap reed de verdachte met dezelfde hoge snelheid door. Vooral dat laatste zorgt voor woedende reacties. De ouders van Naoufel riepen de bestuurder eerder deze week al op om zich te melden.

Naoufel is, vijf dagen na de gruwelijke aanrijding op het zebrapad, nog steeds niet wakker. Het jongetje werd eerst in coma gehouden, maar ging woensdag van de slaapmedicatie af. Sindsdien proberen artsen hem wakker te krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat.

Neef Tarik El Yahiaoui vertelt dat de artsen in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis Naoufel sinds donderdag ook geen morfine meer geven, omdat dat hem suf maakt. ,,Ze proberen hem wakker te krijgen, maar het is nog niet gelukt’’, zegt hij somber. ,,We horen dat dat soms dagen en zelfs weken kan duren.’’ Zijn neefje is wel van de beademing af. ,,Af en toe hoor je hem kreunen, maar meer niet.’’

Voor de ouders en familie zit er niets anders op dan geduldig af te wachten. Zijn ouders wijken niet van zijn zijde. ,,Die zijn erg ontdaan en nog steeds in shock’’, vertelt Tarik, die ook elke dag in het ziekenhuis is.

Het verschrikkelijke incident op de Loosduinseweg heeft veel losgemaakt in Den Haag. Veel mensen klagen dat er geregeld wordt geracet op de drukke weg. Dat de bestuurder daarna gewoon doorreed, zorgt voor veel kwaad bloed. De familie wordt bedolven onder steunbetuigingen en vandaag zal in verschillende Haagse moskeeën voor het jongetje worden gebeden. Ook de klasgenootjes van Naoufel zijn heel erg geschrokken, vertelt Tarik. ,,De hele klas is emotioneel. Ze leven heel erg met hem mee’’, weet hij.

