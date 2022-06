Man (31) verdacht van zware mishandeling bij mogelijke ‘needle spiking’ op festival Den Haag

met videoDe 31-jarige verdachte die zaterdag is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een ‘prikincident’ op het dancefestival Den Haag Outdoor wordt verdacht van zware mishandeling. De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zit nog vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Een vrouw zou zaterdag op het festival in het Zuiderpark met een naald geprikt zijn. Tot nu toe is er één aangifte gedaan, aldus de politie. ,,We sluiten niet uit dat het er meer kunnen worden. We vragen mensen die meer weten van het incident, of mogelijk zelf slachtoffer zijn, zich bij ons te melden.”

De laatste tijd zijn er vaker meldingen van mensen die zeggen tijdens het uitgaan met een naald te zijn geprikt en die vermoeden dat ze met drugs zijn ingespoten. Over dit fenomeen, ‘needle spiking’ genoemd, is veel onduidelijk. Het politieonderzoek moet uitwijzen of hier op het Haagse festival sprake van was.

Volledig scherm De naald die zou zijn gebruikt. © Special Security Group

Zo is het volgens de politiewoordvoerder nog niet te zeggen of de verdenking van zware mishandeling betekent dat de verdachte iemand heeft geprikt met een naald met daarin een substantie. ,,Daar doen we nog onderzoek naar.”

‘Verschrikkelijk’

Festivalorganisator Timo Bosman neemt de melding in ieder geval heel serieus. ,,Verschrikkelijk dat zoiets is gebeurd”, reageerde de organisator van Den Haag Outdoor gisteren. Hij werd op de hoogte gebracht door zijn beveiligers. ,,Je hoort dit soort verhalen overal in Europa steeds vaker. Heel fijn dat de beveiliging er zo goed bovenop zat.” Met 10.000 bezoekers was het festival in het Haagse Zuiderpark compleet uitverkocht.

Beveiliger Rendel van den Heuvel aarzelde geen moment toen hij de verhalen via gealarmeerde collega’s hoorde en stuurde direct verschillende teams de festivaltent in. ,,Iedereen wees dezelfde persoon aan. We startten een klopjacht, binnen no-time hadden we hem”, zei de eigenaar van Special Security Group (SSG) uit Dieren een dag na het festival.

Zijn beveiligers fouilleerden de man - gestreepte witte polo en een spijkerjasje - en vonden bij hem daadwerkelijk een lege injectienaald, vertelde Van den Heuvel. Eén vrouw heeft aangifte bij de politie gedaan van het prikken in haar lichaam. Maar Rendels beveiligers hoorden van diverse getuigen dat het om ‘minstens vijf gevallen’ zou gaan.

De politie, die de melding ‘uiterst serieus neemt’, kon ook niet bevestigen of de verdachte man in bezit was van een naald. ‘De politie onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is geweest van een mogelijk prikincident.’ Ook is het onbekend welke stof er in de gevonden naald zit. ‘Omwille van het onderzoek is het op dit moment nog niet mogelijk om meer informatie te delen over het onderzoek.’ Het korps is op zoek naar getuigen en mogelijk andere slachtoffers.

‘Zes mensen geprikt’

In mei zeiden zes mensen dat ze in Kaatsheuvel waren geprikt, waardoor één vrouw onwel was geworden. Ook zijn er meldingen over needle spiking uit Amsterdam, Alkmaar en Venlo. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie riep vorige maand in een Kamerdebat over het verschijnsel vermeende slachtoffers op altijd aangifte te doen.

De politie zegt dat mensen die denken dat ze zijn gedrogeerd zo snel mogelijk medische hulp moeten zoeken. Het Trimbos-instituut adviseert daarnaast om snel de eigen urine op te vangen. Drugs verdwijnen na verloop van tijd uit het lichaam en zo is de kans groter dat sporen ervan worden gevonden.

Er komen steeds meer meldingen binnen over dit soort incidenten, maar wat weten we over ‘needle spiking’? Ruben van Beek is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-Instituut en vertelt ons meer.

