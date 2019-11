Man (34) krijgt in Amsterdam bijtende vloeistof in gezicht gegooid

De melding kwam rond kwart voor twee binnen bij de politie. Ter plaatse meldde zich gelijk een 63-jarige man die zei het zoutzuur in het gezicht van zijn medebewoner gegooid te hebben. Wat de relatie tussen de twee precies is, is niet duidelijk. De twee zouden een kamer huren in hetzelfde pand.



Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis en heeft aangifte gedaan. De politie bevestigt dat hij letsel heeft opgelopen door de bijtende stof, en dat zijn kleding is verwoest. De 63-jarige man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling.