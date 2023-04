Man (41) in Polen opgepakt voor projecteren leuzen op Anne Frank Huis in Amsterdam

De politie heeft in Polen een 41-jarige man opgepakt voor het projecteren van racistische leuzen op het Anne Frank Huis in Amsterdam, afgelopen februari. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de extreemrechtse Canadees Robert W. Hij zou meteen na zijn daad naar Polen zijn vertrokken.

Een delegatie van de Amsterdamse recherche was sinds maandagochtend in Polen om aanwezig te zijn bij de arrestatie. Al sinds de verdenking op de man in Polen kwam te liggen, hadden de Nederlandse agenten contact met hun Poolse collega's. Zij waren ook bij de doorzoeking van het huis van de verdachte.

‘Anne Frank uitvinder van de balpen,’ werd op maandag 6 februari om 21.15 uur op het moderne deel van het Anne Frank Huis geprojecteerd met een laser. De projectie duurde twee tot drie minuten en werd vanaf de overkant van de gracht gedaan bij een busje. Het werd direct door beveiligers opgemerkt en vervolgens verstoord. De video werd later gedeeld in een Telegramkanaal van extreemrechts.

De geprojecteerde tekst was een verwijzing naar een theorie dat Anne Frank haar dagboek niet zelf geschreven zou hebben. De Anne Frank Stichting deed daarna aangifte.

In de jaren 60 liet een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achter, die met een balpen geschreven waren. Rechts-extremisten zien daarin al jaren het bewijs dat het dagboek nep zou zijn, omdat de balpen pas na de Tweede Wereldoorlog in Nederland geïntroduceerd werd. Maar de vellen zijn hoogstwaarschijnlijk per ongeluk in het dagboek blijven zitten en doen niets af aan de echtheid ervan, constateerden onderzoekers al eerder.

Woedende reacties

,,Zelden of nooit hebben we bij het Anne Frank Huis te maken met antisemitische incidenten", reageerde directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting. ,,Dit is een nieuw dieptepunt in de reeks van antisemitische incidenten in Nederland en het incident is ook niet het kleinste incident. We weten dat er kringen zijn die dit gedachtegoed aanhangen, toch schrik je hier weer heel erg van. We realiseren ons ook wat het doet met de Joodse gemeenschap.’’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemde de projectie op het Anne Frank Huis ‘onversneden antisemitisme’ en ‘een aanval op Anne Franks nalatenschap’.