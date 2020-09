Man (45) loopt dwarslaesie op bij steekpartij, verdachte ontkent: ‘Ik heb dit níet gedaan’

Nieuwe video executie opgedoken in terreuron­der­zoek Syriër uit Kapelle

14 september Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe video in handen gekregen waarop de executie van een Syrische militair is vastgelegd. Het OM ziet de beelden vooralsnog als belangrijk nieuw bewijs in de strafzaak tegen de 48-jarige Ahmad Al K., die in mei vorig jaar werd opgepakt in het Zeeuwse Kapelle.