Man (45) schiet zichzelf neer in Breda

Het schietincident vond rond 23.30 uur plaats in een woning in de Ahornstraat in de wijk Tuinzigt. De 45-jarige man raakte daarbij gewond. Hij is vermoedelijk de voormalige partner van de bewoonster. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer was bij aankomst aanspreekbaar en werd even later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de woning trof de politie een vuurwapen aan. Dit wapen werd door de politie in beslag genomen.

Onderzoek

Gedurende de nacht deed de recherche bij de woning onderzoek. Daarbij werd rekening gehouden met meerdere scenario’s. Omdat er veel onduidelijkheid was over de toedracht van het schietincident, hield de politie een vrouw en een man, die eveneens in de woning aanwezig waren, aan. Hun verklaring werd afgenomen en inmiddels worden zij niet meer als verdachten aangemerkt.