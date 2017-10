Man (58) op klaarlichte dag met hamer neergeslagen

Het incident gebeurde kort na één uur aan de Verlengde Morsestraat. ,,Ik was bij mijn moeder op bezoek, die daar woont’’, zegt een man die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Ik keek naar buiten en zag een man uit een auto stappen. Hij sloeg een andere man, die op de stoep liep, met een hamer op zijn achterhoofd. Het slachtoffer bloedde als een varken. Ik riep tegen mijn moeder: gelijk 112 bellen! Dat deed ze. Mijn vrouw rende naar buiten om het slachtoffer te helpen.''



,,Ik ben naar buiten gerend en heb hard geschreeuwd en gegild'', zegt de echtgenote van de man. ,,Ik zag de dader in de auto wegrijden. Die auto stond op de stoep. Hij was kennelijk tegen de rand van een tuin aangereden, want er lagen brokken steen op de stoep. Ik dacht: jij gaat er niet zo maar vandoor. Ik pakte een steen en gooide die naar de auto. De steen landde op de motorkap. De auto reed weg. Hij had een buitenlands kenteken. Uit welk land, dat zeg ik niet. Ik heb het kenteken heel hard geroepen, in de hoop dat omstanders het zouden opschrijven. Toen heb ik me om het slachtoffer bekommerd. Hij was bij kennis maar niet aanspreekbaar. De man bloedde ernstig. Ik heb de wond afgedekt, tot de ambulance kwam.''