Man (68) terroriseert ‘met criminele familie’ seniorenflat: zorgmedewerker loopt met ijzeren staaf rond

Trein rijdt over stapel fietsen op spoor bij Boskoop: ‘Verbijste­rend’

Een trein is zondagavond op het spoor tussen Boskoop en Waddinxveen op een stapel fietsen gebotst. ‘Gelukkig geen gewonden, wel veel schade. Het lijkt wel of er een hele fietsenstalling op het spoor is gegooid’, zo citeert ProRail op Twitter ‘een verbouwereerde officier van dienst spoor, die treinverkeer in heel NL aanstuurt’.

28 november