Man aangehouden voor valse bommelding provinciehuis in Leeuwarden

Wie verzot is op zomers weer kan vandaag zijn hart ophalen. Het is opnieuw prachtig weer. De temperatuur in ons land loopt vanmiddag op tot 33 graden en daarmee gaat er opnieuw een tropische dag de boeken in. Rijkswaterstaat stelde uit voorzorg het hitteprotocol in voor het hele land. Inmiddels is bekend dat dat ook voor morgen geldt, maar dan alleen voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

