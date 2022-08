Man brengt per ongeluk verhuisspullen schoondochter naar de stort, maar de verzekeraar keert niet uit

Op de dag waarop de verhuizing plaatsvond, stonden de zakken met spullen die moesten worden meeverhuisd én die voor de vuilstort in dezelfde ruimte. Het plan was om eerst langs de stort te rijden en daarna naar het nieuwe huis. De spullen werden deels in een aanhangwagen en deels in de auto gezet. Maar in de afvalstraat ging het mis, zo bleek later bij aankomst in het nieuwe huis. De spullen die moesten worden weggegooid bleken er nog te zijn, de zakken met de goede spullen, ter waarde van 944,04 euro, lagen in de container.