Man die babylijkje in 1973 vond, doet oproep aan moeder van baby Sem: ‘Gebruik de sleutel naar je bevrijding’

Gloudemans is 35 jaar weg uit Laag-Keppel maar komt nog geregeld in het Achterhoekse dorp waar hij opgroeide. Ook het zandpad tegenover de Kolenweg wandelt hij - tegenwoordig wonend in Hoevelaken - nog wel eens in. Maar op het beboste heuveltje aan de rechterzijde is hij nooit meer geweest. Tot vandaag (donderdag 1 april 2021) als hij de plek laat zien waar hij op 30 maart 1973 samen met een vriendje een babylijkje vond van twee weken oud. Gloudemans schiet vol.