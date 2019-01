Man die mensen wilde redden bij brand vecht nu zelf voor zijn leven

Een man die zondag tijdens de brand in Apeldoorn mensen wilde redden, verkeert nu zelf in levensgevaar. Hij ligt met zwaar longletsel in het ziekenhuis in Beverwijk.

,,Hij wordt in coma gehouden’’, vertelt Henny Bos, de schoonzus van de man. Haar zwager probeerde zondag het leven van andere mensen veilig te stellen, nadat brand was uitgebroken in een appartementencomplex. Over de identiteit van de man zijn verder geen mededelingen gedaan.

,,Hij is naar boven gegaan en heeft daarbij veel rook ingeademd. Als de brandweer twee minuten later was gekomen, had hij het niet overleefd. Hij is eerst overgebracht naar het ziekenhuis in Apeldoorn. Aanvankelijk leek het wel mee te vallen. Omdat het later toch ernstiger bleek, is hij overgebracht naar Beverwijk. Daar verslechtert zijn toestand nu.’’

Bij de brand raakte naast de heldhaftige man nog een andere man gewond. Hij is inmiddels weer thuis.

Fotograaf

De reddingsactie van de brandweer ging overigens niet zonder slag of stoot. De hoogwerker van de brandweer kwam vast te zitten in de drek, omdat de chauffeur plots moest remmen voor een fotograaf. Daardoor kon de ladder niet bij het balkon komen, waar een bewoonster van het brandende appartementencomplex naartoe was gevlucht. Uiteindelijk kon de brandweer via de ladder toch het balkon bereiken. De vrouw raakte niet gewond.

Hoewel het hinderen van hulpdiensten strafbaar is, wordt de fotograaf in kwestie niet gehoord. Er volgen ook geen verdere acties, omdat de man niet meer te traceren is.

De brand ontstond op de bovenste verdieping van de flat. Een technische storing in een daar gelegen sauna was de oorzaak.