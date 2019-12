Man die ruzie suste op parkeerplaats in Amsterdam overleden

Jongen (17) zwaar mishandeld in stations­hal in Arnhem, 37-jarige man opgepakt

12:48 In de hal van het station in Arnhem is een jongen van 17 zwaar mishandeld. Dat gebeurde vrijdagmiddag. Een 37-jarige verdachte, ook uit Arnhem, is aangehouden. Het slachtoffer werd met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.