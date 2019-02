Man die werd doodgeschoten bij DNB is een verwarde Brit

De 31-jarige man die woensdagavond is doodgeschoten op het Amsterdamse Westeinde, bij de Nederlandsche Bank, is de geboren Brit Michael Fudge. Hij woonde al een tijd in Amsterdam en had zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit.

Hij was niet geheel onbekend bij politie en justitie, maar stond zeker niet bekend als een serieuze crimineel. Hij was voornamelijk in beeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling en overlast. De laatste tijd was hij verward. Naar een mogelijk psychiatrisch verleden wordt nog onderzoek gedaan.

Omdat de rijksrecherche de zaak onderzoekt, ook om te beoordelen of de agenten terecht (heel vaak) op Fudge schoten, doet de politie geen mededelingen over de zaak.

De nabestaanden van Fudge zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het feit dat hij is doodgeschoten omdat hij dreigde met wat later een nepvuurwapen zou blijken te zijn.

Suicide by cop

Het belangrijkste scenario in het onderzoek is dat sprake is van ‘suicide by cop’: dat Fudge zich bewust door de politie wilde laten doodschieten bij wijze van zelfmoord. Volgens een ingewijde lijkt Fudge ‘heel erg met dat idee bezig te zijn geweest’.

Leden van de Koninklijke Marechaussee die de Nederlandsche Bank bewaken, hebben nog geholpen bij het verlenen van eerste hulp, maar Fudge was niet meer te redden. Hij stierf ter plekke.