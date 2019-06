Man die Younes in coma sloeg heeft ontzettend veel spijt, maar: ‘Waarom viel hij mij aan?’

De familie van de 25-jarige Younes uit Lelystad bracht gisteren zijn verhaal naar buiten. Younes ging een maand geleden voetbal kijken in een café in Zwolle. Buiten voor de kroeg kregen hij en zijn vrienden ruzie met een pizzakoerier die ‘te hard door de steeg zou zijn gereden'. De koerier deelde uiteindelijk één klap uit, Younes belandde in coma. Het is zeer de vraag of hij ooit zal herstellen.

De familie van Younes is ontzettend boos dat de verdachte ‘alweer’ vrij rondloopt. Juridisch is er echter geen aanleiding de man zonder strafblad vast te zetten, al is hij nog wel verdachte en zal hij hoogstwaarschijnlijk voor de rechter moeten verschijnen.

De koerier zit ongelooflijk met het drama in zijn maag. ,,De twee dagen dat ik vastzat, heb ik wel honderd keer aan de rechercheurs gevraagd hoe het met die jongen is. Toen ze vertelden dat hij in coma werd gehouden, schrok ik echt heel erg. Ik ben ook niet, zoals de familie zegt, lachend weggelopen. Na die klap zag ik meteen dat het niet goed was. Ik heb steeds achterom gekeken en heb gewoon gewacht toen de politie was gebeld.”

Trap

De koerier ontkent dat hij te hard op zijn scooter kwam aanrijden. Younes sprong volgens hem voor zijn scooter en deed vervelend. ,,Echt geen idee waarom, ik ken hem niet, misschien had hij wat gedronken, ik heb echt geen idee.” Daarop ontstond een steeds heftiger wordende discussie tussen beide mannen. ,,Toen ik wegliep trok hij me aan mijn capuchon omlaag. Daarna liep hij inderdaad met zijn handen omhoog, zo achteruit, weg. Ik ben naar hem toegelopen, ik wilde van dit gedoe af zijn of zo, en toen heb ik één klap gegeven. Echt nooit gedacht dat het zo zou aflopen. Ik had daarvoor gewoon al moeten weglopen.”