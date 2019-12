Man doodgeschoten bij sportschool Amstelveen, mogelijk liquidatie

Meer agenten krijgen ontslag om integri­teit

17:09 Het aantal agenten dat voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag krijgt vanwege het schenden van de integriteit, is de afgelopen jaren licht gestegen. Vorig jaar hebben 134 agenten om die reden ontslag gekregen. Dat zijn er tien meer dan in 2017 en vier meer dan in 2016.