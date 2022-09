Man duikt achter hond riet in, maar verdwaalt zelf: debuut speciaal reddingsteam in Giethoorn

Een man is donderdagmiddag in een poging zijn hond te vinden zelf verdwaald geraakt. Het incident leidde tot de allereerste inzet van het oppervlaktereddingsteam van de brandweer in Giethoorn.

De hond, een jack russell, was tijdens een wandeling in de omgeving van de Oranje Gelderlandlaan in Giethoorn een grote rietkraag ingedoken. De eigenaar van de hond besloot achter het dier aan te gaan, maar die was al snel nergens meer te bekennen.

Na een tijd gezocht te hebben in het dichtbegroeide drassige rietland kon de man zelf ook de weg niet meer terugvinden en raakte hij tot zijn enkels vast in de modder. Daarop belde hij zijn zoon die de hulpdiensten alarmeerde.

Oppervlakte reddingsteam

Bij de brandweer Giethoorn kwam de melding binnen als ‘persoon in drijfzand’ waarop voor de eerste keer sinds de installatie deze zomer het oppervlaktereddingsteam werd ingeschakeld. Dit speciaal getrainde team kan bij incidenten in, op en langs het water tot 200 meter van de kant vliegensvlug in actie komen.

Bart Tuin, ploegleider van de brandweer in Giethoorn, was destijds vereerd dat juist zijn team hierin werd getraind. ,,Des te mooier dat ik deze eerste inzet ook zelf mee heb mogen draaien’’, meldt Tuin. ,,We hebben veel geoefend maar dit was de eerste echte melding. Voor ons dus ook zeer leerzaam.’’

Het oppervlakte reddingsteam in actie tijdens een oefening. © Arnaud Vaartjes

Quad

De inzet van het team bleek uiteindelijk niet echt nodig, al kwamen de speciale pakken van het oppervlaktereddingsteam volgens Tuin wel van pas. ,,De gewone brandweer was er moeilijk doorheen gekomen.’’

De man werd uiteindelijk in goede gezondheid gevonden. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel dat middels een eveneens toegesnelde quad van de brandweer naar de vindplek is gebracht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

En uiteindelijk is het ook goed gekomen met de jack russell: hij is vanochtend terug gevonden.