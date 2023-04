Man en vrouw aangehouden die leuzen riepen bij bezoek president Macron aan UvA

Macron bracht samen met koning Willem-Alexander een bezoek aan de UvA, als onderdeel van zijn staatsbezoek aan Nederland.

Volgens een ANP-fotograaf is de man door een zestal beveiligers tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Ook hield een beveiliger een hand voor de mond van de demonstrant. De man is later door zo’n vijf agenten afgevoerd. Het is niet bekend wat hij riep en waarom hij daar was. Hoe de vrouw is gearresteerd, is nog onduidelijk. Het is ook niet bekend wat het tweetal riep.

Hypocrisie

Dinsdag werd een toespraak van de Franse president in Den Haag door betogers verstoord. Zij bestempelden Macron als de ‘president van geweld en hypocrisie’ en rolden verschillende spandoeken uit. De betogers verwezen naar de aanhoudende demonstraties in Frankrijk, in reactie op een omstreden pensioenwet.

De beveiliging heeft de drie het gebouw uitgezet, zegt het theater. Zij zijn niet aangehouden. De politie deed één arrestatie, maar dat was al voordat de toespraak was begonnen. Hij werd aangehouden voor ‘mogelijke wanordelijkheden en het overtreden van de APV door het gebruik van alcohol’. Buiten werd door ruim twintig mensen geprotesteerd, onder toeziend oog van de politie.

Het Haagse theater waar een toespraak was, heeft geen idee hoe de actievoerders een spandoek naar binnen hebben kunnen smokkelen. De beveiliging rond de lezing, georganiseerd door het Nexus Instituut, was streng. Alleen kleine tassen mochten mee naar binnen en alle toeschouwers en hun tassen moesten door beveiligingspoortjes.

Wekenlange protesten

In Frankrijk wordt al weken geprotesteerd tegen Macron omdat hij een pensioenhervorming heeft doorgedrukt terwijl het parlement daar niets in ziet. De betogers in Den Haag beschuldigden de president van ondemocratisch handelen en nodeloos hard ingrijpen tegen betogers. Macron zelf benadrukte juist dat hij zelf ook democratisch gekozen is en dat de demonstranten daar niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het protest van de actievoerders ‘weinig gepast’. Vrijheid van meningsuiting is zowel in Nederland als Frankrijk ‘een groot goed’, maar ‘het had de betogers gesierd en de president recht gedaan als ze Macron de ruimte hadden gegeven om eerst zijn speech te houden en daarna vragen te stellen’. Volgens het ministerie was er gelegenheid geweest voor een gesprek.