Man komt om nadat pui van etalage op hem valt: ‘Al snel duidelijk dat hulp niet mocht baten’

Op de Slotlaan in Zeist heeft zich woensdagmiddag een ernstig bedrijfsongeval voorgedaan. Een pui van een etalage viel van boven naar beneden. Daarbij is een werknemer van het bedrijf dat aan het werk was, overleden. Dat meldt de Arbeidsinspectie.

Het ongeval gebeurde voor het oude C&A-pand in Zeist tijdens het plaatsen van kozijnen. Door nog onbekende oorzaak viel een etalageraam van de stelling op het slachtoffer. De hulpdiensten rukten massaal uit en ook de traumahelikopter werd gealarmeerd. Die hulp mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed als gevolg van het ongeval.

Volgens geschrokken omstanders raakte ook de zoon van het slachtoffer bedolven onder de enorme glazen pui die door nog onbekende oorzaak omkantelde en van de bedrijfswagen viel. Hij zou daarbij alleen snijwonden hebben opgelopen. Deze man werd opgevangen in de vestiging van Specsavers aan de Slotlaan.

Veel mensen hebben het gezien

De audicien hoorde hard ‘help!’ roepen en snelde meteen naar buiten toen het ongeval gebeurde. Hij denkt dat de twee mannen de omvallende pui samen wilden tegenhouden, maar dat deze te zwaar was. ,,Een arts die toevallig vlak in de buurt was, begon gelijk met reanimeren’’, vertelt hij.

Quote Zo loop je nog gewoon over straat en zo ben je ineens dood audicien

,,Ik heb ernaast gezeten om hem waar mogelijk te helpen. Ik heb de pols gevoeld van het slachtoffer, maar het was al snel duidelijk dat het niet meer mocht baten.’’

Het ongeluk zorgde voor grote consternatie op de Slotlaan. Rond vier uur in de middag was het hier erg druk met winkelend publiek. Veel mensen hebben gezien wat er is gebeurd. Een werkneemster van een juwelier vlakbij de plek van het ongeluk vertelt dat de glazen winkelpui niet in stukken is gevallen, maar wel was gebarsten.

Verstijfd van schrik

,,Het gewicht ervan moet enorm zijn. Niet te bevatten wat hierbij gebeurt. Zo loop je nog gewoon over straat en zo ben je ineens dood.’’ Volgens haar hebben veel mensen verstijfd van schrik staan toekijken bij de plek van het ongeval. ,,Iedereen was in shock. Het gaat nu wel weer, maar eigenlijk was ik dat zelf ook.’’

Ook nog enkele andere winkeliers probeerden eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer. Politie, brandweer en ambulance waren volgens omstanders razendsnel, binnen enkele minuten ter plaatse.

Het voormalige pand van C & A aan de Slotlaan wordt verbouwd en opgesplitst in twee panden. Er worden een ANWB-shop en een schoenenzaak in gevestigd. Aan het begin van de avond was de Slotlaan nog afgezet voor het onderzoek dat politie en arbeidsinspectie doen. De meeste winkels in de Slotlaan gingen vrijwel direct na het ongeval dicht.

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie ,(met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.