Man laat vriendin naakt over straat lopen met bordje 'hoer'

Het Openbaar Ministerie vindt juist dat er voldoende bewijs is dat de verdachte haar ernstig mishandeld heeft, stelt Dagblad van het Noorden. ,,Wat haar is overkomen, dat zij bijna naakt de straat op moest, is buitengewoon vernederend geweest.” De officier van justitie constateert dat de vrouw door een hel is gegaan. ,,Dat met dat bordje was misschien wel haar redding."



De zaak tegen de Arnhemmer rond zijn ex uit Hoogeveen is vanwege diverse redenen al vaker uitgesteld. Voor andere strafbare feiten is hij intussen al veroordeeld.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.