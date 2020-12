Man met 2600 kilo vuurwerk in bus hoort 20 maanden cel eisen

,,Als dat spul afgaat ben niet alleen ik morsdood, maar ook degene die achter me rijdt’’, zei Jurry B. tegen de rechters in Zwolle. Het bestelbusje waarin hij op 2 oktober 2019 bij Elspeet van de A28 werd gehaald, zat tjokvol met zwaar professioneel vuurwerk. Hij kreeg 250 euro voor het ritje vanuit het westen van het land naar Duitsland. Het busje viel op omdat het wel erg zwaar op de achterwielen leunde. De wagen was zwaar overbeladen.

B. wist dat hij vuurwerk ging halen, maar had geen idee wat precies. Hij mocht ook niet bij het inladen aanwezig zijn. In 2019 werd in totaal 61.429 kilo illegaal vuurwerk onderschept. Deze vondst viel op door de enorme hoeveelheid, zei de officier van justitie. ,,Dit was echt levensgevaarlijk.’’ De man zit vast, maar dat is omdat hij ook verdachte is in een drugszaak.