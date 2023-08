Man met kind dreigt met groot mes in Apenheul

Een 28-jarige man heeft gisteren gedreigd met een groot mes in de Apenheul. Dat deed hij op de tot dusverre drukste dag van het jaar in het park. De man - die een kind bij zich had - is opgepakt, maar medewerkers en bezoekers zijn behoorlijk geschrokken.

Het incident vond plaats tegen het eind van de middag. Een 28-jarige inwoner van Vlissingen besloot een mes te trekken en daarmee een andere bezoeker te bedreigen. Wat de aanleiding hiervoor was, is nog onduidelijk.

,,We zijn natuurlijk flink geschrokken”, reageert Miriam Heinsbroek, woordvoerder van de Apenheul. ,,Gelukkig is niemand gewond geraakt.”

Het incident gebeurde rond 16.15 uur op de met 8500 bezoekers tot dusverre drukste dag voor de Apenheul van het jaar. De bezoeker die door de verdachte met het mes werd bedreigd doet vanmiddag aangifte.

Samen met een kind

Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff: ,,De verdachte vertoonde zoals we dat noemen ‘onbegrepen gedrag’. We onderzoeken waarom.” De Zeeuw was volgens haar in gezelschap van een kind. Het kind is overgedragen aan het zorgkader.

De Apenheul heeft bezoekers die getuige waren, opgevangen als ze daar behoefte aan hadden. ,,Dat hield vooral in dat we er samen over hebben gepraat. Slachtofferhulp wordt verder overgedragen aan de politie.”

Miriam Heinsbroek vertelt dat het incident op het achterste deel van het park plaatsvond, daar waar in de regel iets minder bezoekers zijn. ,,Waar het ook was, het is allemaal even erg. Maar ik had er zeker niet aan moeten denken dat dit midden in het park bij een druk terras was gebeurd. Dan waren er nog veel meer mensen die een fijn dagje uit waren, flink geschrokken.

Snel onder controle

Een dag na het incident is de rust op het park teruggekeerd, zegt Heinsbroek. ,,We zijn natuurlijk enorm geschrokken. Het was gisteren een drukke maar ook hele prettige dag in het park. De sfeer was goed. We kregen veel reacties van mensen dat ze volop genoten. Dit verwacht je dan natuurlijk niet. Gelukkig was de situatie snel onder controle.”

Chantal Westhoff noemt het ‘vervelend’ voor de Apenheul: ,,Juist ook omdat een dergelijk incident overal kan plaatsvinden. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen.”