Man met kruisboog op Schiphol blijkt verwarde Slowaak, ‘was zich van geen kwaad bewust’

De Koninklijke Marechaussee, die altijd aanwezig is op Schiphol, kreeg zondagmiddag een melding over ‘een dreigende situatie’. Op perron 2 van het ondergrondse treinstation bleek een man met een gespannen kruisboog rond te lopen. Toen de militairen van de Marechaussee ter plekke kwamen, bleek een NS-medewerker al ‘heldhaftig’ de kruisboog uit de handen van de man te hebben geslagen. De Marechaussees overmeesterden de man vervolgens en voerden hem geboeid af.

,,Er was wel wat commotie op het perron, want er waren ook andere mensen aanwezig”, stelt een woordvoerder. De situatie was volgens hem dreigend genoeg om de man meteen in te rekenen. Na onderzoek bleek het uiteindelijk waarschijnlijk niet om een ophanden zijnde aanslag te gaan. ,,Het was een verwarde man uit Slowakije, die zich van geen kwaad bewust was. Uit ons onderzoek bleek ook niet dat hij gevaarlijke intenties had.”