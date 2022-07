Man met ‘zeer luxe levensstijl’ verduisterde miljoenen van werkgever: ‘Dit komen we zelden tegen’

Een 42-jarige man is in Elburg opgepakt omdat hij miljoenen euro’s zou hebben verduisterd van zijn werkgever. De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft de man dinsdag aangehouden. De zaak draait om veel geld: het geschatte verduisterde bedrag is liefst 2,8 miljoen euro.

Een woning in Elburg, een recreatiewoning in Nunspeet en een recreatiewoning in Vierhouten zijn dinsdag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, gegevensdragers én een wijncollectie. ,,Het ging om een verzameling met bijzondere wijn’’, zegt persvoorlichter Wietske Visser van de FIOD daarover.

Geld naar andere rekeningen

Uit een intern onderzoek van de werkgever van de man blijkt dat de verdachte jarenlang stelselmatig geld verduisterde in zijn functie als hoofd van financiële afdelingen in Nederland en België, onder andere door geld van bedrijfsrekeningen naar andere rekeningen over te maken. Om wat voor bedrijf het gaat, is niet duidelijk.

Het geld ging vermoedelijk naar extra aflossingen van zijn hypotheek. En het erop nahouden van een zeer luxe levensstijl. Het totaal aan verduisterde gelden heeft de werkgever geschat op 2,8 miljoen euro, meldt de FIOD. ,,Het is veel geld, zoiets komen we niet dagelijks tegen’’, zegt Visser.

Meer belasting

De Belastingdienst constateerde dat de verdachte meer geld van zijn werkgever had ontvangen dan hij op zijn belastingaangiften had aangegeven. Daarop is een fiscaal nadeel berekend van nog eens ruim 750.000 euro. Dat bedrag kan gezien worden als een soort naheffing.

De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart dat onder leiding staat van het Functioneel Parket. Dat is een onderdeel van het Openbaar Ministerie. Het houdt zich onder meer bezig met de bestrijding van complexe fraude.

De man is dinsdag voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Hij zit een dag later nog altijd vast. De FIOD meldt dat de aanhouding is geweest in Elburg, maar dat is niet de woonplaats van de man. Waar hij dan wél woont, kan de woordvoerder niet zeggen.